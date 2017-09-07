Девять признаков гормонального дисбаланса, которые игнорируют многие женщины

Многие женщины думают, что проблемы с гормонами начинаются после 40–50 лет, однако первые признаки дисбаланса гормонов могут стать заметны уже после 35 лет. Их появление зависит от образа жизни и режима питания, пишет Маркетиум. Более того, загрязнение воздуха и токсины в окружающей среде также могут оказывать негативное влияние на наше здоровье.

Не игнорируйте эти девять симптомов, которые говорят о нарушении баланса гормонов.

1. Стабильный набор веса

Если у вас постоянные проблемы с лишним весом – это не всегда говорит о неправильном питании. Лишний вес может быть признаком гормональных нарушений. Нарушения уровня «гормона стресса» кортизола, который вырабатывается надпочечниками, может приводить не только к набору веса, но и стать причиной того, что жировые отложения скапливаются в определенных частях тела.

2. Снижение либидо

Низкое половое влечение также может быть одним из симптомов гормонального дисбаланса. Гормон андроген вырабатывается и у мужчин, и у женщин, а его недостаток может провоцировать снижение либидо.

3. Утомляемость

Быстрая утомляемость также может быть признаком гормонального сбоя, особенно если человек при этом достаточно спит, но просыпается уже с чувством усталости. Подобное может происходить из-за изменений уровня того же кортизола, который вырабатывается во время стресса и переживаний

4. Плохое настроение

Уныние и плохое настроение, а также раздражительность, повышенная тревожность и депрессии частично могут быть вызваны нарушениями в работе щитовидной железы и повышенным уровнем ТТГ вследствие гипотиреоза.

5. Бессонница и прерывистый сон

Нарушения сна часто появляются у женщин во время менопаузы. Бессонница и прерывистый сон может возникать из-за серьезных изменений в гормональном балансе. К сожалению, подобные нарушения сна только усугубляют положение.

6. Чрезмерная потливость

Подобный неприятный признак также может говорить о нарушениях баланса гормонов. Приливы (ощущение жара), ночная потливость могут появиться из-за нарушений в работе эндокринной системы, в результате которых уменьшается или увеличивается выработка серотонина.

7. Проблемы с пищеварением

Если вы страдаете от нарушений пищеварения, это может быть вызвано дисбалансом трех гормонов желудочно-кишечного тракта: гастрина, секретина и холецистокинина. Эти гормоны помогают стимулировать пищеварение, а нарушение их выработки ведет к проблемам в работе ЖКТ.

8. Тяга к сладкому

Еще один признак гормонального дисбаланса – чрезмерная любовь к сладкому, которая может быть вызвана нарушениями в работе щитовидной железы (при гипофункции щитовидной железы и гипотиреозе).

9. Выпадение волос

Выпадение волос может быть вызвано нарушениями в уровне тестостерона и дигидротестостерона в организме.