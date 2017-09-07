Постоянно сидите, скрестив ноги? Вам грозят эти семь недугов!

Но знаете ли вы, насколько вредно такое положение ног (к слову, неестественное) для вашего здоровья? Увлекающихся сидением в позе нога на ногу хочется просто честно предупредить о перспективах и о том, что рано или поздно вам будет не до красоты, и вот почему.

1. Нервный паралич

Если вы постоянно сидите нога на ногу, то велик риск заработать паралич малоберцового нерва. Стоит ли говорить, что такая болезнь причиняет немало страданий.

2. Тазовые расстройства

В такой позе вы постоянно зажимаете органы таза, а потому не удивляйтесь проблемам с мочеиспусканием, дефекацией и половой функции.

3. Судороги

Это касается не только позы “нога на ногу”, но и простого скрещивания ног. Дело в том, что в таком положении нарушается циркуляция крови, что и приводит к судороге.

4. Искривление позвоночника

Наша осанка и ее здоровье определяется тем, какие позы мы привыкли принимать в течение дня. При сидении нога на ногу позвоночник неизбежно искривляется. В дальнейшем это даже может вызвать появление горба.

5. Высокое давление

Все просто — вы пережимаете вены на ногах и кровь уходит к сердцу, создавая на него большую нагрузку.

6. Варикоз

Это, пожалуй, страшный сон любой женщины. Но если вы любите неправильно сидеть, никакой лекарственный препарат не спасет, поверьте. Может быть, ставя ноги прямо вы что-то и теряете в своей сексуальности (хотя я так не считаю), но зато потом ваши ноги будут красивыми. А те, кто сидел не так, станут кусать локти.

7. Усталость и забитые нервы

Больше трех часов сидеть в таком положении вообще надо запретить. Та самая усталость, затянутость и забитость ног, о которой говорят в рекламе — это результат сидячего положения + нарушенной циркуляции крови. Если не хотите столкнуться с этой проблемой, просто избавьтесь от этой манеры, как от самой вредной привычки.