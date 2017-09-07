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Парни объяснили стилистам, какими они хотят видеть своих девушек. Вот что получилось…

ВИДЕО!

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ФОТО: Скриншот с видео

Почему-то многие думают, что парни совершенно не имеют вкуса. Особенно, когда речь заходит о внешнем виде их девушек.

Мол, мужчинам нравится на дамах одежда покороче, декольте поглубже и вызывающий макияж. Но все это стереотипы, которые ничего общего с реальностью они не имеют. Это в 90-е рядом с каждым уважающим себя “пацаном” должна была вышагивать фифа на шпильках с макияжем а-ля Мэрилин Монро и в широком поясе вместо юбки. На самом деле парни чувствуют прекрасное не меньше девушек, и потому не бойтесь доверяться им в вопросе “милый, как я выгляжу”. Этим ребятам предложили обрисовать образ их идеального облика девушки, а потом отдать своих вторых половинок в руки стилистам, визажистам и парикмахерам.

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