Педиатры объяснили, почему детям лучше спать отдельно от родителей

По ее словам, дети, спящие отдельно, сами успокаиваются и засыпают. Это входит в привычку со временем. В подтверждение приводятся результаты опроса родителей 6236 детей в возрасте от шести до 12 месяцев из США и опроса 3798 родителей из Австралии, Бразилии, Каналы, Британии и Новой Зеландии.

Между тем некоторые эксперты считают, что дети должны спать с родителями в одной комнате. К примеру, согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, ребенку следует спать в комнате с родителями минимум до полугода. Это снизит риск внезапной детской смерти. Но последние исследования говорят о том, что в этом нет необходимости.