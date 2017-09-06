Педиатры объяснили, почему детям лучше спать отдельно от родителей

Дети, спящие отдельно от родителей, раньше отходят ко сну, быстрее засыпают в целом и крепче спят, передает The Daily Mail. Еще такие дети реже просят есть ночью. Родители же лучше спят, говорит доктор Джоди Минделль из Детского госпиталя Филадельфии.
По ее словам, дети, спящие отдельно, сами успокаиваются и засыпают. Это входит в привычку со временем. В подтверждение приводятся результаты опроса родителей 6236 детей в возрасте от шести до 12 месяцев из США и опроса 3798 родителей из Австралии, Бразилии, Каналы, Британии и Новой Зеландии.
Между тем некоторые эксперты считают, что дети должны спать с родителями в одной комнате. К примеру, согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, ребенку следует спать в комнате с родителями минимум до полугода. Это снизит риск внезапной детской смерти. Но последние исследования говорят о том, что в этом нет необходимости.