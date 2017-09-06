Медики: сайты знакомств опасны для здоровья и жизни людей!

"Ранее мы рекомендовали не проводить бесплатное прививание подростков мужского пола от вирусов папилломы человека, в отличие от вакцинации девочек 12-13 лет. Однако данное решение, как оказалось, выносили на основе ложных предположений и без учета современных интернет-тенденций. Были полностью проигнорированы сексуальные привычки поколения Tinder. Такой выбор будет стоить жизней", - говорит Мик Армстронг, председатель Британской стоматологической ассоциации, стоящей за исследованием.

Медики констатируют: вирусы папилломы человека передаются бытовым и половыми путем через кровь, кожу и слизистые оболочки. Большинство из них безвредны для человека, но есть штаммы, приводящие к возникновению онкологических заболеваний и появлению бородавок.