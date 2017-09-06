Эта подпольная фабрика в Китае делала из использованных подгузников новые!

Эксперты по охране окружающей среды который год утверждают, что нужно создавать новые технологии, чтобы практически все можно было переработать в нечто новое. Если мы будем пользоваться чем-либо многократно, это поможет уменьшить уровень загрязнения окружающей среды, пишет Makataka.ru.

Вот что произошло не так давно. Фабрика по производству подгузников в Танчинь, южная провинция Шаньдун, Китай, делала из старых подгузников новые! Вот так да!

Обычный рейд, который периодически совершают в Китае во время празднования Дня прав потребителей, показал, что в одной из фабрик использованные подгузники перерабатывали, и работники делали из них «новые» Потом их продавали за достаточно низкую цену. Так как они это делали?

Согласно документам рабочие вынимали хлопок из старых использованных подгузников для взрослых для того, чтобы использовать их в создании новых. Можете ли Вы себе представить то, сколько в них оставалось бактерий?

Согласно словам жителей близлежащих домов, у них постоянно стоял неприятных запах, который распространялся по большей части района. Не могу поверить в это!

Не забудьте предупредить об этом близких!