Если он делает эти 12 вещей, значит ты нашла хорошего мужчину

1. Он рад знакомиться с твоими друзьями.

Мужчина, которому ты по-настоящему интересна и который хочет с тобой отношений, захочет узнать людей, которые важны для тебя. Он не старается держать тебя ото всех в секрете и приводить к себе домой только на ночь, он планирует встречи вместе с друзьями, в том числе и твоими.

2. Он спрашивает, как прошел твой день.

Он хочет знать, с чем ты сталкиваешься на работе, как проводишь день, что происходит в кругу твоих друзей и семьи. Лучшее то, что он спрашивает не просто так, а слушает то, что ты отвечаешь. Если у тебя был плохой день, он хочет его улучшить, а если был хороший, то порадоваться вместе с тобой.

3. Он интересуется тем, что нравится тебе.

Он может не все знать о твоих хобби и увлечениях, но хочет слушать о них, чтобы принимать большее участие в твоей жизни. Он хочет тратить на это свое время и усилия.

4. Он всегда находит время для тебя, даже когда очень занят.

Если он строит с тобой реальные планы, вместо того, чтобы звать тебя к себе поздно вечером, это хороший признак. Он водит тебя в кино, приглашает на свидания, хочет качественно проводить с тобой время. Даже когда у него очень много работы, он все равно находит способ увидеться, тем самым показывая, что ты для него важна.

5. Он сохраняет романтику.

Если вы уже достаточно давно встречаетесь, но он продолжает дарить цветы без повода, устраивать для тебя сюрпризы и совершать романтические поступки – не упусти его.

6. Он отдает тебе все свое внимание, когда вы вместе.

Он полностью слушает и смотрит только на тебя, он не отвлекается на телефон, он не замечает других женщин, ему интересна только ты.

7. Он не играет в игры.

Он не заставляет тебя теряться в догадках, напишет он тебе или нет, относится он к тебе серьезно или нет. Хороший мужчина прямолинеен и не играет в глупые игры. Он дает ясно понять, какие у него намерения. Он не хочет морочить тебе голову.

8. Он делает то, что говорит.

Как много раз парень говорил тебе, что позвонит, и ты никогда от него больше ничего не слышала? Нет ничего лучше, чем найти того, чьи поступки действительно совпадают с его словами. Даже если это касается просто того, чтобы позвонить или написать, как он обещал.

9. Он говорит тебе о своих чувствах.

Хороший мужчина будет честен и открыт насчет своих чувств к тебе. Он захочет, чтобы ты знала, как он к тебе относится, и не сомневалась в нем.

10. Секс – это не все.

Секс важен, мы все это знаем. Но если парень хочет встречаться с тобой только при условии, что будет секс, а не просто интересно проводить с тобой время….нет, он не хороший.

11. Он всегда тебя поддерживает.

Хороший мужчина – тот, кто может не всегда соглашаться с тем, что ты делаешь, но всегда будет поддерживать тебя в этом, особенно перед другими людьми, потому что знает, что это для тебя важно.

12. Он идет на компромисс.

Компромиссы и открытое общение – ключевые составляющие здоровых и успешных отношений. И если мужчина это понимает, то все у тебя с ним будет хорошо.