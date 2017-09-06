Звездный тренер назвал три главных правила похудения

Вы наверняка читали немало статей о том, как привести свое тело в форму с помощью фитнеса и правильного питания.

Бобу Харперу, звездному тренеру с многолетним стажем, удалось составить понятный и простой свод правил, которых стоит придерживаться, чтобы результат не заставит себя ждать, пишет Woman.

Откажитесь от сахара

Боб уверен, что отказ от сахара — это самый простой способ распрощаться с лишними килограммами. «Вы можете исключить пирожные, шоколадные батончики и газировку, но это не значит, что сахар перестанет присутствовать в вашем рационе. Помните, что он содержится в кетчупе, хлебе и приправах», — сказал эксперт в интервью порталу Popsugar. Сахар может привести к ожирению, проблемам с сердцем и обострению язвенной болезни желудка.

Сразу после того, как вы ограничите потребление сладкого, стрелка на весах пойдет вниз, нормализуется работа кишечника (больше никакого вздутия живота!) и на коже больше не будут появляться высыпания и прыщи.

Начинайте день со стакана воды, а не сладкого кофе со сливками, газированных напитков или соков.

Четко контролируйте размер порций

Харпер советует есть половину от того, что лежит в вашей тарелке. «Если вы привыкли обедать двумя кусочками куриной грудки, то уменьшите эту порцию вдвое. Никогда не ешьте продукты из упаковки. Всегда выкладывайте их на тарелку, чтобы контролировать размер порции», — советует эксперт.

Кстати, по мнению тренера, лучший цвет посуды, помогающий похудению, — голубой, синий, салатовый, темно-зеленый и даже черный. Эта гамма не возбуждает нервную систему, а значит, не усиливает чувство голода.

Правило 40:40:20

Тарелка худеющего человека всегда должна иметь следующие пропорции: 40% полноценных здоровых углеводов, 40% белков и 20% хороших жиров. Такая комбинация продуктов, как показали многочисленные эксперименты, наполняет организм питательными веществами, и вы дольше будете чувствовать себя сытым. Боб рекомендует питаться три раза в день и лишь один раз перекусывать. Кстати, раз в неделю можете устроить себе «загрузочный обед» и в дневной прием пищи съесть то, что душа желает.