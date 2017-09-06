Звездный тренер назвал три главных правила похудения

Боб Харпер — известный фитнес-тренер и эксперт британского шоу The Biggest Loser (аналог российского проекта «Взвешенные люди») — составил специальную памятку для всех, кто хочет избавиться от лишних килограммов раз и навсегда. На первый взгляд, ничего новаторского эксперт не предложил, но следуя этим простым правилам, вы точно обретете фигуру мечты.
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Бобу Харперу, звездному тренеру с многолетним стажем, удалось составить понятный и простой свод правил, которых стоит придерживаться, чтобы результат не заставит себя ждать, пишет Woman.
Откажитесь от сахара
Боб уверен, что отказ от сахара — это самый простой способ распрощаться с лишними килограммами. «Вы можете исключить пирожные, шоколадные батончики и газировку, но это не значит, что сахар перестанет присутствовать в вашем рационе. Помните, что он содержится в кетчупе, хлебе и приправах», — сказал эксперт в интервью порталу Popsugar. Сахар может привести к ожирению, проблемам с сердцем и обострению язвенной болезни желудка.
Сразу после того, как вы ограничите потребление сладкого, стрелка на весах пойдет вниз, нормализуется работа кишечника (больше никакого вздутия живота!) и на коже больше не будут появляться высыпания и прыщи.
Начинайте день со стакана воды, а не сладкого кофе со сливками, газированных напитков или соков.
Четко контролируйте размер порций
Харпер советует есть половину от того, что лежит в вашей тарелке. «Если вы привыкли обедать двумя кусочками куриной грудки, то уменьшите эту порцию вдвое. Никогда не ешьте продукты из упаковки. Всегда выкладывайте их на тарелку, чтобы контролировать размер порции», — советует эксперт.
Кстати, по мнению тренера, лучший цвет посуды, помогающий похудению, — голубой, синий, салатовый, темно-зеленый и даже черный. Эта гамма не возбуждает нервную систему, а значит, не усиливает чувство голода.
Правило 40:40:20
Тарелка худеющего человека всегда должна иметь следующие пропорции: 40% полноценных здоровых углеводов, 40% белков и 20% хороших жиров. Такая комбинация продуктов, как показали многочисленные эксперименты, наполняет организм питательными веществами, и вы дольше будете чувствовать себя сытым. Боб рекомендует питаться три раза в день и лишь один раз перекусывать. Кстати, раз в неделю можете устроить себе «загрузочный обед» и в дневной прием пищи съесть то, что душа желает.