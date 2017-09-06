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Прическа-огонь! Новый модный тренд - парикмахеры поджигают волосы клиентов

Krasotka.ee
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ФОТО: Кадр из видео

В России набирает популярность необычная модная тенденция - создание причесок с помощью открытого пламени, сообщает Reuters. Санкт-петербургские модницы и модники, а также звезды социальных сетей отправляются в местный парикмахерский салон, чтобы испытать на себе процесс создания интересной прически и поделиться впечатлениями и полученным результатом со своими подписчиками в Сети.

«Стрижка, выполненная при помощи огня, получается стильной и красивой, - говорит клиент салона Кирилл. - Мне очень нравится».

Парикмахер и автор идеи Александр Меньшиков отмечает, что при помощи пламени можно создать идеальную и уникальную стрижку для каждого клиента, пишет TVNet.

«Это творческий процесс. Я творю образ, избавляясь от лишних волос огнем», - говорит мастер парикмахерского дела, который ранее был юристом. Александр утверждает, что процесс этот абсолютно безопасен и он никогда не позволяет волосам клиента гореть более двух секунд. Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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