Прическа-огонь! Новый модный тренд - парикмахеры поджигают волосы клиентов

«Стрижка, выполненная при помощи огня, получается стильной и красивой, - говорит клиент салона Кирилл. - Мне очень нравится».

Парикмахер и автор идеи Александр Меньшиков отмечает, что при помощи пламени можно создать идеальную и уникальную стрижку для каждого клиента, пишет TVNet.

«Это творческий процесс. Я творю образ, избавляясь от лишних волос огнем», - говорит мастер парикмахерского дела, который ранее был юристом. Александр утверждает, что процесс этот абсолютно безопасен и он никогда не позволяет волосам клиента гореть более двух секунд. Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ!