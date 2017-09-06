Никогда не принимайте эти семь вещей в подарок! Илона Калдре расскажет, почему...

Предлагаем разобраться, какие предметы сулят неприятности и что нужно знать, чтобы оградить от несчастий и себя, и родных.

Нож

Ножи, ножницы и любые другие колюще-режущие предметы человек должен приобретать себе сам. В вещах с острием скапливается слишком много отрицательной энергии. Если даритель уж очень сильно настаивает, попробуй у него купить этот предмет, пусть за чисто символическую плату.

Часы

Этот предмет отсчитывает время. Вроде бы ничего особенного, но часам свойственно останавливаться. Чтобы такой подарок не символизировал окончание счастливой жизни, лучше отдать за него дарителю несколько монет.

Кошелек

Принимая в подарок пустой кошелек, рискуешь упустить свою денежную удачу. Хоть копейка, но должна в нём быть! Лучше откупиться от такого подарка, чтоб по миру не пойти…

Носовой платок

В культурах многих народов существует традиция дарить на похоронах носовые платки. Этот предмет тесно связан со слезами и печалью. Да и бумажные салфетки куда практичнее.

Жемчуг

Такой подарок может привлечь беду, потери и болезни. Во многих странах он символизирует безутешные слезы вдов и сирот.

Зеркало

Зеркало — слишком мистический предмет, чтобы с легкостью дарить и принимать его. Считается, что оно может забрать красоту, молодость и жизнелюбие. Особенно стоит опасаться антикварных зеркал.

Перчатки

С перчатками связано много магических ритуалов, направленных на управление личностью. Поэтому такими вещами принято обмениваться (глаз за глаз, как говорится).

К народным приметам можно отнестись по-разному: посмеяться, удивиться и даже возмутиться. Главное одно: если подарок подарен с чистым сердцем и открытой душой, то никакие мистические силы не смогут никому навредить!