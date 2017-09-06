Если что-то из этих семи вещей для вас проблема, вы заслуживаете одиночества

1. Возраст. Серьезно, это просто цифра. В конце концов, если он делает тебя счастливой, то неважно, на сколько лет он старше или младше.

2. Его тело. Мышцы и шесть кубиков пресса не определяют характер, а зачастую лишь увеличивают его эго, что уже проблема.

3. Мнение твоих друзей. Никто не знает, что происходит в ваших отношениях, кроме его и тебя. К тому же личный опыт друзей влияет на их мнение о нем. Ты можешь прислушаться к ним, но никогда не принимай близко к сердцу. Мнение твоей семьи должно значить больше.

4. С кем он встречался раньше. Конечно, если у него список из 20+ девушек, то это не лучшая характеристика. Но просто потому что его бывшая была длинноногой блондинкой – полной твоей противоположностью, не означает, что у вас ничего не получится.

5. Если он домашний маменькин сынок. Если он любит свою маму больше, чем тебя, это не самое страшное. Если он все еще живет с родителями, это тоже не ужасно. Если он сам стирает свое грязное белье и обеспечивает себя на работе, тогда точно нет никаких проблем. Если он уважает и ценит свою маму, то так же он будет обращаться с тобой.

6. Его должность. Проблема – это когда он вообще не работает и не обеспечивает себя. Но если его работа кажется тебе скучной или странной, это не должно быть препятствием для отношений.

7. Он не любит говорить о своих чувствах. Рассказывать о таком готов далеко не каждый мужчина. Главное, чтобы он показывал это своим поведением.