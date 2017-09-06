Куда податься одинокой красотке? Лучшие страны для поиска мужчины

В результате опроса, предложенного одним из туристических сайтов, выяснилось, в каких странах живут самые красивые мужчины, пишут Sex-news.ru.

Столица Швеции возглавила список стран, перечисленных в опросе. Поэтому, посещая Стокгольм, не слишком увлекайтесь осмотром достопримечательностей. Оставьте время на поиски красавца-мужа.

Вторым местом в мире, где сосредоточены красавцы-мужчины, опрошенные указали Нью-Йорк. Вооружитесь хорошим путеводителем, чтобы не заблудиться в мегаполисе в поисках принца.

Следующие в списке — Амстердам и Лиссабон. Надеемся, что отыскать красавца по душе здесь удастся даже самой взыскательной и капризной невесте.

Опять неудача? Попробуем отправиться в поисках жениха за океан в Аргентину и Австралию. Говорят, что симпатичных мужчин здесь тоже достаточно.

Загляните на всякий случай в Берлин, Мадрид, Тель-Авив и Милан — они следующие в списке.

А что же российские мужчины? Хоть и считает их Карл Лагерфельд уродцами, все же среди них немало обладателей приятной наружности.