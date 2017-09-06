Девушка 11 лет терпела адские боли из-за невнимательности врачей

«В первый раз боль была настолько сильной, что я лежала в постели и плакала, — вспоминает Кэти. — Моя мама сказала, что это нормально для женщин, и пожалела меня, но становилось всё хуже и хуже».

Девушка буквально каждый месяц ходила к врачу, но тот лишь выписывал ей всевозможные обезболивающие, утверждая, что боли при менструации — абсолютно нормальное явление.

В 15 лет врачи назначили Кэти противозачаточные таблетки. Это показалось ей странным, потому что у нее еще не было половых контактов. Препарат ослабил боль, и девушка смогла спокойно закончить учебу в школе, а затем и в университете. Однако после того, как она перестала принимать гормоны, болезненные ощущения вернулись, а после первого сексуального опыта стали и вовсе невыносимыми.

Девушка снова принялась ходить к врачам как на работу. Один из них посоветовал ей прекратить приседать, решив, что она страдает мышечной болью.

В конце концов Кэти улыбнулась удача. Один из врачей скорой помощи, которую она вынуждена была вызвать, предположил, что у нее эндометриоз. Пациентке сделали УЗИ, но ничего не обнаружили и решились на операцию.

Во время операции врач действительно обнаружил эндометриоз, удалил его и сказал, что теперь все будет в порядке. Но спустя три недели боль вернулась. Девушку направили в специализированный центр по лечению эндометриоза, где провели вторую операцию.

После этого сильных болей не было три месяца. Наконец она обратилась к частному специалисту и перенесла шестичасовую операцию, во время которой хирург удалил разросшуюся ткань в мочевом пузыре, уретре, матке и фаллопиевых трубах.

«13 сентября будет уже год после операции, — поделилась Бэйлз. — Я по-прежнему иногда ощущаю боль, но это намного лучше, чем раньше».

Сейчас девушке 25 лет, она работает в консалтинговом центре в Лондоне, но один день в неделю трудится из дома, пишет Guardian.

«Операция повлияла на мою социальную жизнь и отношения с парнем, — говорит она. — До третьей операции я лежала в постели два месяца. Мне очень повезло с молодым человеком — он очень многое для меня делает и относится с пониманием».