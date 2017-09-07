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Свершилось! Ученые нашли диету, которая продлевает жизнь

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Диета. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Panter Media/Scanpix

Одновременно две группы исследователей пришли к выводу, что кетоновая диета значительно улучшает работу мозга, а также продлевает жизнь.

Об этом говорится в статьях, опубликованных в журнале Cell Metabolism, пишет TopNews.

"То, что эта диета так сильно влияет на память и работу мозга в преклонные годы жизни, очень воодушевляет нас. Пожилые мыши, питавшиеся подобным образом, имели более крепкую память, чем молодые грызуны на обычной диете. Это действительно удивительное открытие", — рассказывает Эрик Вердин, один из авторов статей из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

Отмечается, что кетоновая диета становится все более популярной в настоящее время. Она является низкоуглеводной с большим содержанием жиров, а также умеренным количеством белков. Главным отличием кетодиеты является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки.

Благодаря именно такому рациону мозг начинает работать в специальном режиме, который направлен на сохранение энергии, в результате чего пожилые пациенты становятся более выносливыми, а представители среднего возраста медленнее стареют и живут дольше.

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