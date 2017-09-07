Самые распространенные мифы о вредной еде

Итак, диетологи выяснили, какие есть мифы о еде:

Миф 1. Если вы съели вредную пищу, ее можно сжечь в спортзале

"Химическая" пища разрушительна для организма. Этот вред нельзя просто взять и сжечь с помощью тренировки. В исследовании 2015 года израильские и немецкие ученые установили: регулярное употребление фастфуда и другой обработанной пищи повышает риск развития аутоиммунных заболеваний. Физические упражнения вызывают стресс в организме, а при неправильном питании спорт принесет больше вреда, чем пользы – в организму не будет ресурсов для восстановления после тренировок. Если вы активно занимаетесь спортом, особенно важно исключить вредную пищу из рациона.

В вредной пище содержится много посторонних, несъедобных веществ: канцерогенов, подсластителей и красителей. Сжечь невозможно. Но калорийность вредной пищи, как и любой другой, можно сжечь на тренировке.

Миф 2. Протеин полезен в любых количествах

Белок поддерживает и восстанавливает организм. Однако избыток белка – особенно животных продуктов – приводит к интоксикации организма и может стать причиной ожирения, рака, болезней сердца и остеопороза. Новые исследования показывают для здорового функционирования организма нужно около половины грамма белка на килограмм веса.

Если человек съест более 100 граммов белка за один прием пищи, организм не сможет его усвоить, для этого просто не хватит ферментов. Средняя норма белка за один прием – 40-60 граммов. Избыток белка гниет в организме. При гниении белок выделяет аммиачные продукты – одни из самых токсичных в организме. Избыток любых продуктов, особенно продуктов гниения белка засоряет наш организм и ухудшает самочувствие.

Миф 3. Еда после тренировки сразу превращается в жир

Нет, съеденные калории не трансформируемая сразу же на жир на теле. Они отправляются восстанавливать организм после тренировочного стресса. Но это касается только чистой, богатой полезными веществами пищи. Поэтому качество пищи после тренировки играет большую роль – от этого зависит поддержание мышечной массы и прогресс в будущих тренировках.

Преобразование пищи в жир сразу после тренировки – один из самых распространенных мифов. После физической нагрузки происходит повышенный синтез белка, организм хорошо усваивает пищу и направляет ее на восстановление. Сразу после силовой тренировки обычно требуется белок, а потом все остальное. После циклической нагрузки организма, наоборот, нужны углеводы.

Миф 4. Фрукты так же вредны, как и конфеты

Основа этой ошибки – наличие во фруктах сахара; некоторые люди приравнивают его к сахару в сладостях. Это не так: сахара во фруктах – природные, нерафинированные, а плоды богаты минералами и клетчаткой, необходимые для здоровья человека. Фруктовые сахара имеют низкую концентрацию благодаря органической влаге в плодах. Такой сахар вряд ли приведет к прибавке веса или других неприятностей, в отличие от искусственных подсластителей и магазинных конфет.

В конфетах содержится белый сахар, а в фруктах – натуральная фруктоза. Фруктоза почти не задействует пищеварения, непосредственно направляется в глюкозу в крови и тем самым облегчает работу организма. Кроме этого, во фруктах содержится огромное количество витаминов, минералов, клетчатки – все это, естественно, гораздо полезнее конфеты, зачастую полностью химические.

Миф 5. Жир из пищи превращается в жир на теле

Правильные жиры – качественные растительные масла, орехи, семечки и авокадо – уменьшают чувство голода, надолго насыщают и улучшают состояние кожи лица, ногтей и волос. Растительные жиры богаты антиоксидантами и ускоряют метаболизм. Добавьте половинку авокадо в смузи или ложку ореховой пасты в утреннюю кашу – и вы сразу почувствуете эффект.

Чтобы жир из пищи превратился в жир на теле, нужен избыток калорий. Нормальное количество жира идет на нужды организма – мембраны клеток и много гормонов состоят из жира. Что организм не потратил на собственное строительство, он отложит в жировые запасы. Избыток жира – это около двух граммов на килограмм веса.