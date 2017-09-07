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Диетологи назвали пять самых полезных продуктов в сентябре

Krasotka.ee
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Виноград. | ФОТО: Tallinna botaanikaaed

Сентябрь издавна считается самым "вкусным" месяцем в году, потому как новый урожай только собран и столы ломятся от овощей, сезонных фруктов, ягод, орехов, меда и других продуктов пчеловодства. Так почему бы не воспользоваться ситуацией и не обогатить свой организм полезными веществами, пишет med2.ru.

Диетологи подсказали, на какие продукты следует подналечь в сентябре:

  • Грецкие орехи богаты витаминами А, В, С, Е и Р, а также минералами – железо, йод, калий, кальций, натрий, магний, фосфор. Благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Грецкий орех является мощным природным антиоксидантом – молодость как внутренняя, так и внешняя, вам обеспечена.
  • Виноград насыщает кровеносную систему органическими кислотами, фруктозой, калием, аскорбиновой кислотой. Плюс ко всему, в винограде достаточно много клетчатки, необходимой для пищеварения. Винограду свойственен тонизирующий эффект, а это как раз то, что нужно в серые осенние деньки.
  • Яблоки укрепляют иммунитет, что очень важно перед началом холодного времени года. Тем более сейчас, когда яблоки только начали созревать, они содержат максимальное количество витамина С. За счет того, что в большей степени яблоки состоят из воды, их можно использовать, как продукт для похудения.
  • Тыква содержит множество витаминов и минералов, способствующих оздоровлению всего организма. С помощью тыквы можно здорово похудеть, наладить обмен веществ, очистить организм от токсинов, улучшить зрение и так далее. Осенью многие люди впадают в депрессию и страдают от собственной вспыльчивости, так вот тыква в рационе питания способна уладить эти проблемы и положительно повлиять на ваше настроение. Тыква в любом виде необычайно полезна, а если ее сочетать еще и с другими продуктами из этого списка, то польза станет двойной.
  • Мед считается наиболее полезным продуктом из всех вышеперечисленных, потому как обладает неимоверным списком уникальных свойств. Вещества, входящие в состав меда, обеспечивают молодость организму, не позволяют размножаться вирусам и бактериям, выводят токсины, участвуют в процессе усвоения пищи и помогают похудеть, способствуют быстрому заживлению язв и наружных ран и так далее.

Желательно хотя бы раз в день съедать порцию того или иного продукта из этого списка, делая таким образом свой рацион питания сбалансированным и полезным.

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