Диетологи назвали пять самых полезных продуктов в сентябре

Сентябрь издавна считается самым "вкусным" месяцем в году, потому как новый урожай только собран и столы ломятся от овощей, сезонных фруктов, ягод, орехов, меда и других продуктов пчеловодства. Так почему бы не воспользоваться ситуацией и не обогатить свой организм полезными веществами, пишет med2.ru.