Диетологи назвали пять самых полезных продуктов в сентябре
7 сентября 2017 г., 16:14
Сентябрь издавна считается самым "вкусным" месяцем в году, потому как новый урожай только собран и столы ломятся от овощей, сезонных фруктов, ягод, орехов, меда и других продуктов пчеловодства. Так почему бы не воспользоваться ситуацией и не обогатить свой организм полезными веществами, пишет med2.ru.
Диетологи подсказали, на какие продукты следует подналечь в сентябре:
Желательно хотя бы раз в день съедать порцию того или иного продукта из этого списка, делая таким образом свой рацион питания сбалансированным и полезным.