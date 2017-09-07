Шесть типов жен: какая из них ты?

Но мы применим немного другой подход – как можно изменить свой “тип жены”, чтобы отношения развивались в положительном русле и радовали обоих супругов. Другими словами, вы узнаете, какой женой нельзя быть.

1. Жена-госпожа

Жена с руководящей позицией. Дома она командует и властвует, ждет, что все должно быть так, как хочет она. И кто-то должен сделать все это за нее. Она не ведет хозяйство, в доме зачастую очень грязно. Есть тоже нечего – для чего-то же придумали рестораны?

Эта жена очень ленива, очень много времени уделяет себе, занимается тем, что ей нравится, в ущерб домашнему уюту. Она любит всех обсуждать, оценивать, судить. Главный человек, которого она всегда оценивает и критикует, – это ее собственный муж. Она любит жаловаться на него и мыть ему кости повсеместно.

С такой женой муж никогда не достигнет успеха.

2. Жена-вор

Жена, которая не поддерживает своего мужа, считает его идеи ерундой, думает только о себе. Она считает, что муж в первую очередь должен думать о ней. Она не уважает его работу, деятельность, хобби, все время критикует его, но мотив критики уже такой: “Я хочу, чтобы все было, как у соседа!” Она всегда его с кем-то сравнивает (не в его пользу), всячески акцентируя на этом внимание.

Такая жена любит демонстрировать свое превосходство перед мужем публично, раздавая ему указания и демонстрируя, как хорошо он ее слушается. Она хочет, чтобы он выглядел так, как нравится ей, разговаривал так, как нравится ей, вел себя так, как нравится ей. В общем, всячески пытается украсть его индивидуальность.

Готовит она то, что любит сама, даже если муж это не ест. Жена-вор крайне небережлива в деньгах. Она может потратить все до копейки на свою шубу, а потом требовать от мужа, чтобы он заработал еще денег, взял в долг и перестал ее позорить (все ведь в шубах). Ей все время мало денег, сколько бы муж ни заработал. И она всегда тратит их до копейки на себя, а муж обойдется. Одни брюки есть – этого достаточно.

3. Жена-убийца

Самый страшный тип жен — жена, которая не верит в мужа и ни во что его не ставит. Эти жены изменяют мужу направо и налево, бросают своих мужей ради других мужчин, не уважают мужей и не видят в них ничего хорошего.

Такая жена не любит мужа и даже не пытается делать вид, что для нее имеют значение его чувства.

4. Жена-мать

Такие отношения уже более нейтральны, они, по крайней мере, не разрушают мужчину, однако и не развивают его. Такая жена всегда заботится о муже, кормит его и одевает, но делает это с позиции мамочки: “А шарфик надел? А подштанники? А обед в коробочке взял? А начальнику позвонил?”