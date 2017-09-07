Учительница создает галлюциногенный макияж, который повергнет вас в шок

Оставив работу в колледже, Мими начала экспериментировать с кистями для макияжа, постигать науку визажа и достигла в этом деле поразительных успехов, пишет Ридус.

«Сначала я делала милый свадебный макияж, который нравился людям. Но всё изменилось, когда я готовилась к Хэллоуину, — рассказывает Мими. — Я просматривала Instagram в поисках вдохновения и наткнулась на фотографию женщины, которая выглядела так, как будто её лицо сломалось. И я тут же захотела нарисовать что-то настолько же сумасшедшее».