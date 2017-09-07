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Учительница создает галлюциногенный макияж, который повергнет вас в шок

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Обычно макияж используется для создания повседневного образа, но некоторые мастера реализуют потенциал визажа в поистине фантастических масштабах. Мими Чой из Канады раньше работала учительницей, но всегда чувствовала в себе желание развиваться в творчестве.

Оставив работу в колледже, Мими начала экспериментировать с кистями для макияжа, постигать науку визажа и достигла в этом деле поразительных успехов, пишет Ридус.

«Сначала я делала милый свадебный макияж, который нравился людям. Но всё изменилось, когда я готовилась к Хэллоуину, — рассказывает Мими. — Я просматривала Instagram в поисках вдохновения и наткнулась на фотографию женщины, которая выглядела так, как будто её лицо сломалось. И я тут же захотела нарисовать что-то настолько же сумасшедшее».

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