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Тест только для женщин: какой диагноз вам поставил бы Зигмунд Фрейд?

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ФОТО: Personalities/

Даже если вы хорошо знакомы с работами знаменитого австрийского психиатра, вряд ли вы в состоянии поставить точный анализ самой себе.

Этот тест построен на фрейдистской теории подсознательного и довольно точно определит, в чём ваши главные плюсы и минусы как личности.

Только отвечайте честно, иначе результат будет неверным!

Разумеется, мы не вправе покушаться на врачебную тайну, но хотя бы расскажите: вы согласны со своим диагнозом?

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