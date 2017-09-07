Тест только для женщин: какой диагноз вам поставил бы Зигмунд Фрейд?

Этот тест построен на фрейдистской теории подсознательного и довольно точно определит, в чём ваши главные плюсы и минусы как личности.

Только отвечайте честно, иначе результат будет неверным!

Разумеется, мы не вправе покушаться на врачебную тайну, но хотя бы расскажите: вы согласны со своим диагнозом?