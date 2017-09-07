Рейтинг знаков Зодиака: от лучших мужей до худших

Как вам такой рейтинг?
1. Рак
Мужчины-Раки – потрясающие мужья. Они преданны, честны, никогда не уклоняются от обязательств и хотят строить с тобой жизнь. Когда они влюблены, то ощущают это всем сердцем, поскольку очень чувствительны по природе, и вам не придется беспокоиться о том, что пламя любви погаснет с течением времени. Однако большинство ваших споров будут основаны на мелочах, например, кто в последний раз выбрасывал мусор, или о том, чтобы вы не водились с подругой, которая ему не нравится. Мужчина-Рак — это человек, с которым вы можете уверенно строить дом и семью.
2. Весы
Весы — прекрасные партнеры. Они одержимы любовью, и, хотя нерешительны, как только определяются с тем, чего хотят – они полностью погружаются в это чувство. Их преданность и любовь не дрогнут. Они привносят баланс и красоту в отношения, и вдохновляют своего партнера быть лучше и мечтать больше. Весы — удивительные родители, они мудры и справедливы. Они всегда будут вашей скалой и поддержат в любой ситуации.
3. Скорпион
Ревность, глубокая эмоциональность и темное чувство юмора делает Скорпионов замечательными партнерами в отношениях. Противоположное качество их ревности — их преданность. Как только они выберут вас, они будут вашими навсегда. Они будут защищать вас, направлять, поддерживать, подарят вам свободу и самоотверженность. Вы станете лучшими друзьями и партнерами по жизни. Они будут защищать вас любыми способами со всеми, кто осмелится говорить им о вас.
4. Близнецы
Близнецы невероятны в любви. Несмотря на их желание быть сразу в нескольких местах, они поразительно надежные партнеры. Прежде всего, Близнецы нуждаются в людях больше, чем другие знаки. Близнецы процветают, когда женятся на ком-то, кого они действительно уважают, они искренне восхищаются и гордятся вами. Близнецы склоняются к людям, которые компенсируют их слабости своими сильными качествами. Они лучше всего подходят людям, которые либо вдохновляют их, либо кто мыслит более четко и менее эмоционально, чем они. Партнер-Близнецы — это лучший друг и самый страстный, творческий и верный любовник.
5. Рыбы
Из Рыб выходят хорошие мужья, особенно если вы — творческий, эмоциональный тип личности. Они неагрессивны и всегда обосновывают предмет своего спора, кроме того, как только они влюбляются в вас, становятся одержимыми вами. В целом Рыбы — душевные и любящие мужья, которые заботятся о детях и прислушиваются к вам, когда вы не можете решить, какого цвета шторы нужно повесить в спальню. Однако Рыбы всегда будут оставаться в своем маленьком странном и творческом мире, потому что они глубокие и интуитивные натуры.
7. Козерог
Козероги – прирожденные мужья. Когда они посвящают себя человеку, то стремятся сделать все возможное, чтобы убедиться, что они прилагают как можно больше усилий в отношениях. Козероги — воплощение сильных мужей, на которых вы можете опереться во всех смыслах и ситуациях. Они станут твоим голосом разума и величайшими вдохновителями. Хотя они иногда и упрямы, на самом деле они довольно открыты к диалогу, и это потрясающе влияет на отношения. Они будут слушать и слышать вас, даже если не согласны с вами.
8. Овен
Отношения с Овном будут отличными, когда на горизонте не будет проблем, а затем жесткими, когда фортуна отвернется от вас. Они самоуверенны и любят командовать. Они любят подчеркивать свою индивидуальность, хотят, чтобы их мнение было безоговорочно принято, и считают себя во всем правыми. Эти черты в нестабильных отношениях могут еще больше расшатать лодку. Это не значит, что вы обречены, но это означает, что Овны по своей природе не самые приятные и спокойные люди.
9. Лев
Мужья-Львы не всегда предсказуемы. Они будут любить крепче, чем любой другой знак Зодиака, и не стесняются проявлять свою мягкую и чувствительную сторону, когда это необходимо. Однако, когда их оспаривают или ставят в сложную ситуацию, они изо всех сил стараются сохранять свое лицо и не быть агрессивными и властными. Жизнь со Львом замечательна и не всегда легка, но вы всегда должны уметь постоять за себя. Вы будете либо тратить 1/3 своей жизни в борьбе с ним, либо будете ощущать, что ваши желания и потребности навязываются.
10. Телец
Тельцы — один из самых упорных знаков Зодиака. У них настолько завышены стандарты, что часто кажется, что вы просто не можете им соответствовать. Конечно, они очень любящие и верные люди со своими близкими, но для установления близких отношений вам потребуется быть толстокожей, и не бояться бросить им вызов, если они в этом нуждаются.
11. Водолей
Водолей — самый амбициозный и решительный знак, и именно поэтому он — трудный партнер для совместной жизни. Он проводит большую часть своего времени погруженным в работу. И, хотя он часто находит партнеров, которые дополняют его образ жизни, весьма вероятно, что его отношения будут влиять на его приоритеты.
12. Стрелец
Помимо того, что это знак, который чаще всего ассоциируется с неверностью (хотя, это утверждение верно не для всех), Стрелец — это свободный дух. Он жаждет приключений и исследований. Он — не худший муж, потому что он — плохой человек, он худший, потому что он наименее склонен быть счастливым, пока они связаны с кем-то.
По материалам Cluber.