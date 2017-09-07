Рейтинг знаков Зодиака: от лучших мужей до худших

1. Рак

Мужчины-Раки – потрясающие мужья. Они преданны, честны, никогда не уклоняются от обязательств и хотят строить с тобой жизнь. Когда они влюблены, то ощущают это всем сердцем, поскольку очень чувствительны по природе, и вам не придется беспокоиться о том, что пламя любви погаснет с течением времени. Однако большинство ваших споров будут основаны на мелочах, например, кто в последний раз выбрасывал мусор, или о том, чтобы вы не водились с подругой, которая ему не нравится. Мужчина-Рак — это человек, с которым вы можете уверенно строить дом и семью.

2. Весы

Весы — прекрасные партнеры. Они одержимы любовью, и, хотя нерешительны, как только определяются с тем, чего хотят – они полностью погружаются в это чувство. Их преданность и любовь не дрогнут. Они привносят баланс и красоту в отношения, и вдохновляют своего партнера быть лучше и мечтать больше. Весы — удивительные родители, они мудры и справедливы. Они всегда будут вашей скалой и поддержат в любой ситуации.

3. Скорпион

Ревность, глубокая эмоциональность и темное чувство юмора делает Скорпионов замечательными партнерами в отношениях. Противоположное качество их ревности — их преданность. Как только они выберут вас, они будут вашими навсегда. Они будут защищать вас, направлять, поддерживать, подарят вам свободу и самоотверженность. Вы станете лучшими друзьями и партнерами по жизни. Они будут защищать вас любыми способами со всеми, кто осмелится говорить им о вас.

4. Близнецы

Близнецы невероятны в любви. Несмотря на их желание быть сразу в нескольких местах, они поразительно надежные партнеры. Прежде всего, Близнецы нуждаются в людях больше, чем другие знаки. Близнецы процветают, когда женятся на ком-то, кого они действительно уважают, они искренне восхищаются и гордятся вами. Близнецы склоняются к людям, которые компенсируют их слабости своими сильными качествами. Они лучше всего подходят людям, которые либо вдохновляют их, либо кто мыслит более четко и менее эмоционально, чем они. Партнер-Близнецы — это лучший друг и самый страстный, творческий и верный любовник.

5. Рыбы

Из Рыб выходят хорошие мужья, особенно если вы — творческий, эмоциональный тип личности. Они неагрессивны и всегда обосновывают предмет своего спора, кроме того, как только они влюбляются в вас, становятся одержимыми вами. В целом Рыбы — душевные и любящие мужья, которые заботятся о детях и прислушиваются к вам, когда вы не можете решить, какого цвета шторы нужно повесить в спальню. Однако Рыбы всегда будут оставаться в своем маленьком странном и творческом мире, потому что они глубокие и интуитивные натуры.

7. Козерог

Козероги – прирожденные мужья. Когда они посвящают себя человеку, то стремятся сделать все возможное, чтобы убедиться, что они прилагают как можно больше усилий в отношениях. Козероги — воплощение сильных мужей, на которых вы можете опереться во всех смыслах и ситуациях. Они станут твоим голосом разума и величайшими вдохновителями. Хотя они иногда и упрямы, на самом деле они довольно открыты к диалогу, и это потрясающе влияет на отношения. Они будут слушать и слышать вас, даже если не согласны с вами.