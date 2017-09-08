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Брови в виде косичек — новый сумасшедший бренд этой осени!

Krasotka.ee
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ФОТО: Скриншот с Instagram/ Eros Gomez

Блогеры Instagram подхватили очередной тренд — брови, заплетенные в косички.

После волнистых бровей и бровей в форме перьев бьюти-блогеры помешались на новом тренде — бровях, заплетенных в косички.

Тренд задал блогер из Лос-Анджелеса Эрос Гомез, который первым опубликовал фотографию такого макияжа. Правда, спустя некоторое время все же сознался, что это фотошоп. Но девушкам так понравилось, что волну уже не остановить.

Визажисты уже придумали способ делать подобный макияж с помощью кистей и подводки для бровей. А как вам новый бренд?

A post shared by Samantha (@samanthajayyy_) on

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