Что ты регулярно должна делать для своего мужа

1. Не разговаривать о нем за его спиной.

Если в ваших отношениях возникает какая-то проблема, если у тебя возникли сомнения или подозрения, сначала все обсуди с ним. Да и потом желательно не выносить сор из избы.

2. Заступаться за него, даже когда его нет рядом.

Если ты слышишь что-то негативное о нем, вступись за него и защищай его. Покажи, что ваш брак – ваша крепость и единство.

3. Готовить для него что-то вкусненькое.

Как говорила Алиса в Стране Чудес, от сдобы добреют!

4. Не пилить его.

Фокусируйся на том, что он делает, а не том, что не делает.

5. Благодарить его.

Чаще говори ему спасибо за все, что он делает, даже в мелочах. Показывай, что ценишь его.

6. Хвалить его.

Всегда находи, за что его похвалить. Это очень мотивирует мужчин.

7. Поддерживать его хобби.

Даже если ты не фанатка футбола или рыбалки, научись понимать его, так же как он, возможно, мирится с твоей йогой или восточными танцами.

8. Показывать ему, что ты в него веришь.

Никто не идеален, все мы порой ошибаемся. И если твой муж – главный кормилец в семье, то он чувствует большую ответственность. Найди способ показать, что ты любишь и веришь в него, как бы там ни было.

9. Целовать его страстно.

Когда он приходит домой с работы, когда уходит на работу, или просто когда вы встретились взглядом дома – призываю тебя делать это хотя бы раз в день!

10. Делать ему комплименты.

Особенно, что касается его мужественности: какой он сильный, смелый. Находи поводы сказать это искренне: будь внимательнее, и ты найдешь их.

11. Хранить домашний уют.

Ваш дом должен быть убежищем для твоего мужа, где ему тепло и хорошо. Встречай его с улыбкой, делай ваш уголок в буквальном смысле комфортным.

12. Любить его семью.

Не обязательно соглашаться с ними или даже хорошо ладить. Но ты должна уважать их и любить как его семью, как людей, которые важны ему и которые сформировали его.

13. Экспериментировать в постели.

Узнавай его сексуальные потребности и желания. Это залог его верности тебе.

14. Нянчиться с ним, когда он болен.

Мужчины любят быть сильными. Они – наши добытчики. Но когда они болеют, то превращаются в маленьких мальчишек, и хотят, чтобы их просто приголубили. Позвольте своему мужу почувствовать себя таким, прежде чем он снова вернется в режим супермена.

По материалам Cluber.