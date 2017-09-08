Эксперты заключили: Мелания Трамп зависима от пластики

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Не считать 47-летнюю Меланию Трамп красавицей нельзя – она суперухожена, стройна и элегантна. При этом первая леди США является счастливой обладательницей высоких скул и необычного разреза глаз. Меланию по праву называют ярким олицетворением моды на моложавость – в свои годы она очень свежа, заставляя женщин ревностно следить за каждым ее выходом.

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Примечательно, что жена президента отрицает любые хирургические вмешательства в свою внешность и в своих интервью выступает за естественность. По ее словам, красота женщины – это, прежде всего, результат правильного питания и здорового образа жизни, которым она сама следует крайне дисциплинированно и методично.

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Но пластические хирурги, к которым обратились журналисты в своем расследовании, пришли к выводу, что «природная» красота Меланьи Трамп не так уж и натуральна. Они заявили, что бывшая модель потратила на коррекцию формы глаз и улыбки как минимум 13-16 тысяч долларов. Также, по их мнению, ей была исправлена верхняя губа и проведена ринопластика. С 1996-го по 2016 год нос первой леди видоизменялся несколько раз, констатировали эксперты. Кроме того, Мелания делала инъекции филлеров в лоб и скулы.

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В то же время специалисты из мира моды обратили внимание, что до переезда в Белый дом в облике Мелании Трамп на первый план выходила сексуальность на грани пошлости, - но в статусе супруги президента ее образы заметно улучшились, став гораздо скромнее и сдержаннее.