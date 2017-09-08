Выявлена смертельная опасность аспирина

Опыты с онкоклетками в лабораторных условиях позволили ученым заключить, что вследствие приема аспирина новообразования в организме активнее эволюционируют. Таким образом повышается их устойчивость к лекарственным средствам, пишет Medikforum.

Специалисты обнаружили: в результате приема аспирина опухолевые клетки претерпевают множество мутаций, чего не происходит с клетками в тех случаях, когда воздействия препарата на организм нет.

Отметим, что использование аспирина в небольших количествах считается эффективной профилактикой рака. При исследованиях ученые получали доказательства того, что вследствие приема аспирина вероятность появления опухолей толстого кишечника снижается в два раза.

Как увязать с этим качеством открытие того факта, что аспирин стимулирует опухолевые клетки эволюционировать, ученым еще предстоит понять. Они намерены проверить обнаруженную взаимосвязь в условиях испытаний in vivo.

Пока что специалисты отмечают, что хотя аспирин и «замедляет развитие онкологии толстого кишечника, одновременно с этим он увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток».

Недавно ученые из Швейцарии обнаружили опасную способность другого популярного лекарства – ибупрофена. Исследователи установили, что препарат обладает свойством повышать давление, и делает это так сильно, как никакое другое обезболивающее.