Звездный тренер назвал два вида спорта, бесполезных для похудения

Каждый вид спорта чем-то полезен для здоровья: йога помогает бороться со стрессом, зумба повышает настроение, а кроссфит увеличивает выносливость. Но если ты хочешь похудеть, тебе стоит пересмотреть свой подход к тренировкам. Известный фитнес-гуру Харли Пастернак, который помогает американским звездам обрести фигуру мечты, недавно рассказал, что его раздражают рекомендации “заниматься йогой или пилатесом в целях похудения“.

“Йога и пилатес хороши для укрепления мышц, они улучшают координацию и гибкость. Но эти виды спорта не имеют никакого отношения к потере веса“, – заявил тренер.

Главным упражнением для тех, кто хочет похудеть, Харли называет ходьбу в ускоренном темпе. Он считает, что быстрая ходьба эффективнее сжигает жировые клетки в проблемных зонах, чем любые другие виды физической активности. “Вам ни в коем случае не нужно отказываться от йоги и пилатеса. Просто помните, что они не помогут вам сбросить лишний вес“, – говорит звездный тренер.