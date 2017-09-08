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Звездный тренер назвал два вида спорта, бесполезных для похудения

Krasotka.ee
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Йога. Фото иллюстративное. | ФОТО: Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA

Если твоей главной целью является потеря веса, эти виды тренировок совершенно неэффективны.

Каждый вид спорта чем-то полезен для здоровья: йога помогает бороться со стрессом, зумба повышает настроение, а кроссфит увеличивает выносливость. Но если ты хочешь похудеть, тебе стоит пересмотреть свой подход к тренировкам. Известный фитнес-гуру Харли Пастернак, который помогает американским звездам обрести фигуру мечты, недавно рассказал, что его раздражают рекомендации “заниматься йогой или пилатесом в целях похудения“.

“Йога и пилатес хороши для укрепления мышц, они улучшают координацию и гибкость. Но эти виды спорта не имеют никакого отношения к потере веса“, – заявил тренер.

Главным упражнением для тех, кто хочет похудеть, Харли называет ходьбу в ускоренном темпе. Он считает, что быстрая ходьба эффективнее сжигает жировые клетки в проблемных зонах, чем любые другие виды физической активности. “Вам ни в коем случае не нужно отказываться от йоги и пилатеса. Просто помните, что они не помогут вам сбросить лишний вес“, – говорит звездный тренер.

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