27-летняя мать избила младенца и даже не сядет в тюрьму! Так решил суд...

Хотя за это преступление полагается максимальное наказание в виде 13 лет лишения свободы, Норман не провела ни дня за решеткой.

Ее заставили принять обязательства о добропорядочном поведении, заплатить 500 долларов, а потом просто освободили.

Вместо того, чтобы отправиться в тюрьму, Норман будет находиться под наблюдением специалиста. Женщина должна будет участвовать во всех консультациях, которые сочтет уместными офицер. У нее также не должно быть огнестрельного оружия.

Если она нарушит условия освобождения, то будет приговорена как минимум к 10 месяцам заключения.

Такое решение суд объяснил тем, что травмы ребенка «не такие уж и серьезные», ведь педиатр не обнаружил сотрясения мозга или повреждений костей черепа и заключил, что следы от побоев в скором времени сойдут.

Мать Эви сначала сказала полиции, что дочь упала на детской площадке, но позже признала себя виновной в намеренном причинении вреда ребенку.

Отец девочки, Шейн Мак-Махон, возмущен таким решением суда. Он требует справедливого наказания за избиение своей младшей дочери.

Шейн утверждает, что самостоятельно заботится о дочерях, мать практически не участвует в их воспитании.

«У меня просто нет слов», - сокрушается Шейн.

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