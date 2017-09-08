Вот каким отцом он будет в зависимости от его знака Зодиака

Овен (20 марта — 19 апреля)

Отцы-Овны — сильны и амбициозны, иногда чрезмерно. Эти увлеченные парни могут быть очень упрямыми, так как Овен — знак огня, но будьте уверены, с таким отцом ваши дети непременно станут успешными и независимыми лидерами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отец-Телец — супернадежен, так как он надежен и придерживается традиций. Телец — парень, на которого вы можете положиться в любой ситуации, каким бы строгим он ни был. Он ласковый и сознательный. Если он часто спорит, то только для того, чтобы убедиться, что вы в одной команде.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отец-Близнецы, как правило, «забавный» родитель, поэтому не ожидайте, что он будет придерживаться правил в воспитании ребенка так, как вы этого хотите. Этот воздушный знак игрив, болтлив и импульсивен, поэтому иногда вы можете запутаться, кто в вашей семье родитель, а кто — ребенок. Этот тип отца умеет придумывать сказки, а также любит исследовать мир.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отцы-Раки придерживаются классического подхода в воспитании и чувствуют необходимость принимать активное участие в жизни детей. Недостатком Рака может быть его способность отступать и склонность быть мрачным.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отцы-Львы — гордые лидеры в своих семьях, но обычно уделяют слишком мало внимания своим детям. Однако отец-Лев хочет, чтобы все знали, насколько удивительны его дети. Он прирожденный защитник и самоотверженный отец, пока его высокомерие не вмешивается в отношения.

Дева (24 августа — 22 сентября)

Дева любит содержать вещи в порядке, независимо от того, касается это чистоты или структуры, поэтому она, как известно, преданный родитель. Эта особенность может выражаться в мученической манере, однако, убедитесь, что вы поощряете партнера-Деву заботиться и о себе тоже. Дева может волноваться до смерти, быть придирчивой в мелочах и слегка параноидальной. Но это происходит из лучших побуждений, ведь Дева-родитель хочет только лучшего для своих детей.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отцы-Весы преданы и снисходительны, но им нравится спокойствие. Эти отцы могут слишком заботиться о внешности, поэтому дети будут отвоевывать свое право быть собой. Время от времени это может перейти в фазу контроля, поэтому убедите своего партнера позволить вашему малышу время от времени самому выбирать себе одежду.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отцы-Скорпионы любят баланс во всем и ценят семейное время. Они, как правило, глубокие мыслители и храбрые защитники, с чуткими инстинктами, которые обычно помогают им поймать вашего ребенка, прежде чем он упадет. Они могут воспринимать вещи слишком лично, поэтому, если кто-то устроил драку с их ребенком: остерегайтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отец-Стрелец — веселый и авантюрный парень, который живет каждый моментом и любит приключения. Однако дети могут часто не воспринимать его авторитет, а принимать его за друга.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отцы-Козероги любят строить план, которому должна следовать вся семья. Трудолюбивый и намеренный воспитать успешных детей, этот отец подаст пример и никогда не поднимет голос, чтобы прояснить ситуацию. Однако Козероги могут воспринимать жизнь слишком серьезно, поэтому убедитесь, что ваш партнер позволяет детям быть детьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отец-Водолей — перспективный, открытый и творческий. Этот тип родителей отлично подходит для обучения своих детей тому, как спасти планету, однако он может абстрагироваться от эмоциональных переживаний, чтобы сохранить собственные чувства в секрете. Удостоверьтесь, что ваш партнер-Водолей позволяет детям ощущать глубокие чувства (и что все в порядке, если он последует их же примеру).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отцы-Рыбы призывают своих детей мечтать. Они спокойные и чувствительные к потребностям своего чада. Время от времени их отношение может сменяться ленью и отсутствием дисциплины, но так происходит потому, что вокруг Рыб слишком много стресса.