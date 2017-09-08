Педиатры выяснили, как мобильные телефоны влияют на беременных

Однако, как передает The Hindustan Times, Норвежским институтом общественного здоровья было доказано, что беременные могут смело использовать мобильные телефоны. Статистика показала: дети, чьи матери использовали во время беременности телефоны, даже реже демонстрировали языковые отклонения, чем остальные дети.

Так, на 27% реже они говорили простыми предложениями, на 14% реже имели проблемы с грамматикой и на 31% у них реже фиксировалась умеренная задержка в языковом развитии в возрасте трех лет по сравнению с детьми, чьи матери вообще телефонами не пользовались, передает Мeddaily.

Также у детей из первой группы на 18% был снижен риск неразвитой моторики в возрасте трех лет. В общей сложности ученым удалось охватить 45 389 пар мать - ребенок. Проверки производились, когда ребенку исполнялось три года и пять лет.