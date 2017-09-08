Уже в эту субботу Эстония выберет свою супермодель!

Для многих участников это действительно первый опыт погружения в мир высокой моды, и можно смело сказать, что такое финальное шоу будет также значимым событием в fashion-индустрии Эстонии. Гвоздем программы будет показ эксклюзивных сумочек ручной работы из кожи питона Alice Varano, которые впервые появятся на рынке Эстонии и будут доступны в продаже в одноименном шоуруме в Старом городе.

"Большинство местных показов в Эстонии проходят в формате хобби, а их модели никогда не обучались правилам дефиле, да и в большинстве случаев не обладают модельным данными - мало в какой другой стране такое было бы допустимо, а у нас воспринимается как норма. В проекте Super Model Estonia мне хотелось показать другие стандарты и дать возможность начинающим моделям получить опыт настоящих показов. Хочу увидеть, что финалисты смогут успешно применить полученные мастер-классы по дефиле и справиться со всеми остальными этапами презентации образов таких брендов - тогда я буду спокойна, отправляя их и на заграничные показы, и на Fashion TV" - комментрирует концепцию конкурса Ирени Эрби, директор агентства Erbi Model Management.

Помимо серьезных иностранных партнеров и премиум-брендов, проект собрал передовых партнеров также из разных сфер нашего региона. Так, главным партнером по красоте является клиника Melior Clinics, единственная в Эстонии обладающая уникальными аппаратами Proschock ICE и Evos Plus. Именно в руки Melior Clinics агентство доверит внешность победителей, которые приступят к подготовке представлять нашу страну на мировых модельных конкурсах. Все финалисты уже посетили клинику и познакомились с самыми новыми технологиями в лазерной и аппаратной косметологии, помогающими сохранить здоровье и молодость при напряженном жизненном темпе людей, работающих в индустрии красоты и шоу.

Практику фотопозирования и первые студийные фото для своего портфолио финалисты получили у известного fashion-фотографа Максима Тооме, а своего любимчика и самое фотогеничное лицо выберет на основе созданной фотогалереи журнал L'Officiel, единственное мировое глянцевое издание, имеющее издательство также на территории Прибалтики - в Латвии.

В субботу после финального шоу свои двери для гостей, партнеров и участников конкурса откроет ночной клуб Vabank, а еще одно, специальное afterparty кандидатов в супермодели и подведение итогов проекта пройдет форме стилизованной пиратской вечеринки в одном из лучших ресторанов Таллинна Korsaar.

Все финалисты получат возможность реализовать свой потенциал и подписать контракт с Erbi Model Management, а несколько счастливчиков также путевку на международный уровень, благодаря участию в Super Model Universe 2017 и Miss Fashion TV, избежав множества изнурительных кастингов и постепенных шагов, которые являются неминуемым этапом в любом модельном агентстве без прямого сотрудничества с подобными мероприятиями.

Но сейчас, в преддверии показов финала Super Model Estonia 2017 начинающим моделям пригодится терпеливый характер, трудолюбие и большая работа над собой. Пожелать им удачи и выбрать своего любимчика можно на официальной facebook-страничке агентства - ЗДЕСЬ!