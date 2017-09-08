Россиянка с самыми длинными в мире ногами покоряет Запад (ВИДЕО)

29-летнюю Екатерину Лисину невозможно не заметить. Дело в том, что россиянка — обладательница ног длиной 133 см, пишет woman.ru.
Не так давно бывшая баскетболистка, бронзовая призерша Олимпийских игр 2008 года и заслуженный мастер спорта России попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Екатерина Лисина стала невероятно популярной в Сети благодаря своей необычной внешности. Рост уроженки Пензы — 205,74 см, длина ног — 133 см, а размер обуви — 47-й. Несколько лет назад девушка попрощалась с баскетболом и начала карьеру модели.
«В московском метро на меня никак не реагируют — люди погружены в себя, многое уже повидали.
В России редко кто просит сфотографировать с ними, они просто молчат и смотрят. А американцы, например, любят высоких людей — у меня много поклонников оттуда», — призналась Екатерина в одном из интервью.
Лисина вспоминает, что в подростковом возрасте думала, что молодые люди не хотят общаться с ней из-за ее огромного роста.
«Даже хотелось стать ниже. Но все изменил баскетбол — в 15 лет я подписала контракт и стала много общаться с высокими девушками и парнями.
Только в 19 лет я окончательно поняла, что рост — это достоинство, а не недостаток!» — поделилась воспоминаниями начинающая модель.
В начале осени Катя поставила сразу два рекорда, зарегистрованных в Книге рекордов Гиннесса.
Теперь она снимается в рекламе одежды для высоких людей, принимает участие в конкурсах красоты, дает интервью, регулярно появляется на различных шоу и собирается сняться в кино.
Стоит добавить, что Екатерина Лисина воспитывает 6-летнего сына и признается, что сейчас ее сердце свободно.