Советы хозяйкам: вот как правильно заморозить малину на зиму

Рецепты с замороженной малиной очень разнообразны – из нее можно готовить те же блюда, что и из свежей, а для приготовления некоторых десертов такие ягоды даже предпочтительнее.

Малину нужно замораживать по мере ее созревания (если у тебя есть сад), или же покупки. Чем свежее ягоды, попавшие тебе в руки, тем лучше. Не пытайся заморозить совсем спелые ягоды – они обязательно расползутся и потеряют форму, пишет Ivona.

Замороженная малина без сахара

Ягоды перебрать, очистить, выложить в неглубокие поддоны так, чтобы малина разместилась в один слой. Поставить в морозильную камеру.

Замороженную малину пересыпать в полиэтиленовые мешки и герметично закупорить (можно запаять с помощью утюга). Хранить в морозильной камере.

Замороженная малина с сахаром

Ягоды перебрать, очистить, помыть и обсушить. Добавить сахар (1 стакан на 1 килограмм малины) и аккуратно перемешать. Получившуюся смесь разложить по полиэтиленовым пакетикам и отправить в морозильную камеру. Замороженные ягоды хранить в морозильной камере.