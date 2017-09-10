Идеальная кожа без макияжа: главные правила

1. Выбери правильное средство для очищения лица. Для жирной кожи, склонной к акне, подойдут продукты с салициловой кислотой или бензоилпероксидом, а для зрелой сухой кожи — увлажняющее средство с гликолевой кислотой или молочко. С пигментными пятнами отлично справляются осветляющие продукты, содержащие фруктовые кислоты, пишет Ivona.

2. Пей только полезные напитки. Замени утренний кофе на жидкий хлорофилл — эта пищевая добавка радикально осветляет, увлажняет и насыщает кожу кислородом. А еще она эффективно избавляет от отечности и уменьшает проявления целлюлита за счет стимулирования лимфатической системы.

3. Придерживайся здорового питания. Кожа обладает естественным барьером, удерживающим влагу, и для его укрепления критично важны омега-3 жирные кислоты. Полезно будет сократить употребление продуктов с высоким гликемическим индексом.

4. Используй средство для увлажнения лица два раза в день — сразу после утреннего душа и перед сном. Лучшие продукты — гипоаллергенные средства без сильных отдушек.

5. Не прикасайся к лицу руками в течение дня — это поможет избежать обширных высыпаний, шрамов после воспалений и прочих инфекций.

6. Не злоупотребляй косметикой. Косметологи против одновременного использования большого количества косметических средств для ухода за кожей: сыворотка + крем — это максимум.

7. Всегда и при любых обстоятельствах используй солнцезащитные средства. Даже в пасмурную и дождливую погоду. Ежедневное ультрафиолетовое излучение способствует активному фотостарению кожи. Продукт должен содержать фактор защиты не ниже SPF 30 в черте города и не ниже SPF 50 на пляже. Не забывай обновлять средство каждые два часа.

8. Пользуйся средствами с увлажняющими формулами, даже если речь идет об очищении или тонизировании кожи. А еще выпивай не менее восьми стаканов воды в день (кофе и газированные напитки не в счет).

9. Избегай не только прямых солнечных лучей, но и сильных источников тепла — это может спровоцировать разрушение клеток коллагена и потерю эластичности кожи.

10. Регулярно делай отшелушивающие процедуры. В процессе обновления наша кожа теряет до 50 миллионов клеток ежедневно, и часть из них задерживается на ее поверхности, забивая поры и придавая лицу сероватый оттенок. Чтобы этого избежать, используй PH-нейтральный скраб минимум два раза в неделю.