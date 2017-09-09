Уход за волосами осенью: важные советы

Итак, существует несколько советов, которые помогут твоим волосам шикарно выглядеть в прохладную осеннюю погоду.

1. Мой голову водой комнатной температуры и ни в коем случае не переключай с горячей на холодную. Подобный перепад — вызывает сильнейший стресс у волосяных фолликул и может провоцировать сухость и выпадение волос.

2. В ветреную и дождливую погоду прячь волосы под легкий шарф или платок. От температурных перепадов волосы становятся ломкими, тусклыми и сухими, передает Ivona.

3. Раз в пару месяцев подстригай концы волос. В холодное время они особенно подвержены сечению.

4. Расчесывай волосы массажной щеткой. Подобный массаж головы провоцирует притоку крови к корням и стимулирует таким образом рост волос.

Снимок иллюстративный. Scanpix

5. Делай майонезную маску, которая избавит волосы от сухости после лета и предотвратит появление подобного эффекта в холода. Нанеси майонез на всю длину волос и особенно тщательно на корни, оставь так на 10-15 минут, и после смой водой комнатной температуры и шампунем без кондиционера.