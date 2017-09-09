Полный фэшн: певица Рианна опозорилась из-за своего наряда на Неделе моды (ФОТО)

Располневшая поп-дива продолжает носить любимые вещи, вот только смотрятся они на ней уже не так эффектно. Очередная fashion-неудача настигла Рианну на Неделе моды в Нью-Йорке.

7 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке Рианна презентовала собственную линию косметики Fenty Beauty. Гости мероприятия с нетерпением ждали появления певицы, гадая, какой же необычный образ она продемонстрирует в этот раз.

Наряд дивы превзошел все самые смелые ожидания. На презентацию Рианна пришла в ярко-желтом комплекте Oscar de la Renta, состоящем из топа с длинным рукавом и пышной юбки с высоким разрезом.

Scanpix/PA Images

Завершили образ певицы босоножки Rene Caovilla, которые и привлекли наше внимание. Ремешки стильной модели некрасиво впились в голени и бедра Рианны, подчеркнув полноту ее ног.

Scanpix/PA Images

Впечатление от образа было испорчено — певица замаскировала самые проблемные зоны с помощью объемного низа, но не самая удачная обувь подчеркнула все несовершенства фигуры знаменитости.