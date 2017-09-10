Фото: как выглядят ногти, которые не стригли в течение 23 лет

Теперь же предлагаем оценить результат очередного сумасшедшего бьюти-рекорда — в нашей галерее вы увидите фото американки, не стригшей ногти больше двух десятков лет. Предупреждаем, что это зрелище может шокировать!

Scanpix/Zak Hussein/SIPA

Жительница Техаса Аянна Уильямс прославилась на весь мир благодаря тому, что уже более 23 лет не стрижет ногти на руках и ногах. В этом году длина ее маникюра (всех 10 ногтей в сумме) достигла рекордной отметки в 18 футов (около 5,48 метров), и это достижение помогло женщине попасть в Книгу рекордов Гиннесса 2018, пишет woman.ru.

Аянна тратит много времени на уход за ногтями. Американка каждый день тщательно очищает их с помощью антибактериального мыла и специальной щеточки.

Чтобы ногтевая пластина не разрушалась, Уильямс постоянно покрывает ее тонким слоем акрила и укрепителями.

«Я делаю это в том числе и для того, чтобы мои дети понимали, что нет ничего невозможного. Любая цель достижима, если у вас есть мужество, терпение и дисциплина», — рассказала Уильямс об одной из причин, по которой она отращивает ногти.

Аянна не скрывает, что ультрадлинные ногти также доставляют ей немало проблем. К примеру, женщине крайне неудобно надевать брюки и делать маникюр с покрытием, на который обычно уходит около недели.