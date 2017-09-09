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Девушка полгода не умывала лицо... Вот как она выглядит сейчас! (ФОТО)

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ФОТО: Reddit

Одна из пользовательниц Сети поделилась интересным опытом по уходу за кожей. Как оказалось, девушка на 6 месяцев отказалась от умывания различными мыльными средствами, используя для очищения лица только мицеллярную воду, а спустя полгода показала, что же из этого вышло.

Недавно одна из интернет-пользовательниц опубликовала пост на социальном новостном портале Reddit, в котором рассказала о необычном бьюти-эксперименте. Mollsballsss (именно такой ник девушка использует для общения в Сети) призналась, что отказалась от различных средств для умывания, а через полгода просто не узнала свою кожу, пишет Woman.ru.

Для доказательства девушка выложила в соцсети коллаж из архивных и актуальных снимков, на которых видно, что на ее лице практически полностью исчезли многочисленные высыпания.

«Недавно я нашла в своем телефоне фотографии полугодовой давности и была поражена до глубины души. 6 месяцев назад я отказалась от каких-либо средств для умывания и, как оказалось, это дало воистину фантастический эффект», — пояснила девушка в подписи к коллажу.

По словам Mollsballsss, для очищения кожи она использовала мицеллярную воду, после нанесения которой бегло ополаскивала лицо обычной водой из-под крана. Девушка призналась, что к пришла к подобной схеме ухода, потому что обычные мыльные средства сильно сушили ее кожу. В посте интернет-пользовательница уточнила, что избавиться от акне ей, возможно, также помогло использование безсульфатного шампуня.

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