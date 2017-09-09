Звездный тренер назвал три главных правила похудения: о последнем я и не подозревала...

На первый взгляд, ничего новаторского эксперт не предложил, но следуя этим простым правилам, вы точно обретете фигуру мечты.

Вы наверняка читали немало статей о том, как привести свое тело в форму с помощью фитнеса и правильного питания. Бобу Харперу, звездному тренеру с многолетним стажем, удалось составить понятный и простой свод правил, которых стоит придерживаться, чтобы результат не заставит себя ждать.

Откажитесь от сахара

Боб уверен, что отказ от сахара — это самый простой способ распрощаться с лишними килограммами. «Вы можете исключить пирожные, шоколадные батончики и газировку, но это не значит, что сахар перестанет присутствовать в вашем рационе. Помните, что он содержится в кетчупе, хлебе и приправах», — сказал эксперт в интервью порталу Popsugar. Сахар может привести к ожирению, проблемам с сердцем и обострению язвенной болезни желудка. Сразу после того, как вы ограничите потребление сладкого, стрелка на весах пойдет вниз, нормализуется работа кишечника (больше никакого вздутия живота!) и на коже больше не будет появляться высыпаний и прыщей.

Четко контролируйте размер порций

Харпер советует есть половину от того, что лежит в вашей тарелке, пишет Woman.ru.

«Если вы привыкли обедать двумя кусочками куриной грудки, то поделите пополам эту порцию. Никогда не кушайте продукты из упаковки. Всегда выкладывайте их на тарелку, чтобы контролировать размер порции», — советует эксперт.

Правило 40:40:20

Тарелка худеющего человека всегда должна иметь следующие пропорции: 40% полноценных здоровых углеводов, 40% белков и 20% хороших жиров. Такая комбинация продуктов, как показали многочисленные эксперименты, наполняет организм питательными веществами, и вы дольше будете чувствовать себя сытым. Боб рекомендует питаться три раза в день и лишь один раз перекусывать. Кстати, один раз в неделю можете устроить себе «загрузочный обед» и в дневной прием пищи съесть то, что душа желает.