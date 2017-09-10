Я готовила яичницу сотни раз, но, оказывается, всегда делала это неправильно

Ник Гэвин показывает нам, что надо сделать, чтобы пожарить яйцо правильно: с достаточно прожаренным яичным желтком, но без хрустящей корочки по краям. Правильно пожаренное яйцо визуально выглядит очень привлекательно, пишет Маркетиум.

На самом деле, это очень простой трюк, для которого вам потребуется лишь антипригарная сковородка, немного сливочного масла и самая минимальная температура приготовления. Температура на поверхности сковороды должна быть такой, чтобы вы быстро могли безболезненно дотронуться пальцем до сковороды. Попробуйте этот замечательный способ приготовления идеальных жареных яиц, и вам непременно захочется угостить такой яичницей своих друзей!