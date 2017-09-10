Десять полезных свойств алоэ: аптечка на вашем подоконнике

Среди них множество микроэлементов и витаминов, в том числе А, Е, С и группы В, антиоксиданты и аминокислоты. При этом следует учесть, что использовать нужно нижние крупные листья растения, которому уже не менее 3 лет.

Мы предлагаем вам 10 наиболее популярных способов применения этого чудо-средства, которое по праву можно назвать мини-аптекой на подоконнике.

1. Для здоровых и сильных волос

Маски и массаж волос алоэ вера стимулирует рост и укрепляет корни. Против перхоти и зуда кожи поможет следующая смесь: 2 ст/л сока алоэ, 2 ч/л меда, 2–3 капли лимонного сока и 1 ч/л касторового масла. Подогрейте смесь на паровой бане и перемешайте. А затем втирайте этот состав в волосы и кожу головы. Через 30 минут смойте теплой водой с шампунем.

2. Для свежей и упругой кожи

Домашние маски, в состав которых входит алоэ, оказывают интенсивное увлажняющее действие. После них кожа всегда выглядит более свежей, отдохнувшей и сияющей. Это превосходная альтернатива дорогим кремам и лосьонам, в состав которых, кстати, очень часто входит этот компонент. А для уменьшения морщин смешайте сок алоэ и любое растительное масло, и наносите средство на проблемные зоны, слегка похлопывая пальцами.

3. При солнечных и небольших бытовых ожогах, ушибах

Сок алоэ вера поможет вам быстрее восстановить обгоревшие на солнце участки кожи. Это целебное растение обладает болеутоляющим и охлаждающим эффектом, а также способствует равномерному заживлению тканей без следов при мелких бытовых ожогах.

Небольшие синяки также быстрее исчезнут, если прикладывать к месту ушибов и отеков разрезанный лист алоэ.

4. Для нежной кожи ног и при мозолях

После ванночек массажируйте ноги кремом с добавлением сока алоэ. Такая добавка сделает кожу ваших ног мягкой, как у младенца. А чтобы избавиться от мозолей, закрепите лист алоэ (со снятой кожицей) на мозоли и оставьте на ночь. Мозоль размягчится, и вы сможете ее легко удалить.

5. Вспомогательное средство при акне и кожных болезнях

Чтобы без последствий устранить угревую сыпь, протирайте лицо соком алоэ утром и перед сном. В самой начальной стадии герпеса приложите к пораженному участку на 15 минут срезанную часть листа алоэ, предварительно помещенного на час в морозилку. Если вы лечите герпес лекарственной мазью, то после победы над этим вирусом алоэ поможет вам избежать шрамов. А при псориазе алоэ используют как успокаивающее средство.

6. Сок алоэ для укрепления организма и улучшения зрения

Есть простой состав, которые уже хорошо себя зарекомендовал. Применять его можно, если у вас нет каких-либо серьезных хронических заболеваний и иных медицинских противопоказаний.

Рецепт академика Филатова: 100 г сока алоэ, 500 г очищенных грецких орехов, 300 г меда, 250 г лимонного сока. Листы алоэ предварительно поместить на 10 дней в холодильник, а потом отжать сок. Перемешать все ингредиенты и принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Рекомендуется употреблять препараты с алоэ в течение 1–2 недель, а потом делать перерыв минимум на месяц.

7. Алоэ при кашле

Алоэ часто применяют в комплексе с другими препаратами при лечении простудного кашля, так как он дает ощутимый отхаркивающий эффект.

8. Сок алоэ при обычном насморке

Применяйте сок алоэ в виде капель. Выжмите сок и капайте в каждую ноздрю по 2 капли 4 раза в день. Это процедура, как правило, вызывает чиханье. Сок очищает пазухи носа, облегчает дыхание и снимает воспаление.

9. Для здоровья ротовой полости и десен

При болезнях полости рта и десен проводите полоскания раствором сока алоэ и воды в пропорции 1:1.

10. От укусов насекомых

Отломите кусочек листа алоэ и смажьте места укусов комаров или мошек соком. Сок растения успокоит зуд и будет способствовать быстрому заживлению.