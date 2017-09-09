Пара сделала три неудачные попытки ЭКО, но четвертая "окупила" все старания

Дело в том, что их семья является уникальным случаем рождения двух пар идентичных близнецов после четвёртой попытки ЭКО.

Согласно подсчётам, такое возможно с вероятностью 1 на 70 миллионов случаев рождения детей. Малыши родились в 2013 году, и этой осенью впервые пошли в школу (в Великобритании обучение начинается в 4–5 лет). Мама этого шумного семейства рассказала изданию Daily Mail, что к первому школьному дню им с мужем пришлось купить 20 рубашек поло, шесть юбок и шесть пар брюк.

"Школьная форма обошлась нам в копеечку. Не помню точно, сколько мы потратили, но могу точно сказать, что много", - говорят родители.

Чтобы возить детей в школу, которая находится в 13 километрах от дома, Джулиан приобрёл девятиместный VW Transporter. Они поступили в школу англиканской церкви Святого Михаила и будут учиться в одном классе. Сама Шэрон сказала, что хотела, чтобы мальчики и девочки учились отдельно, но это невозможно, так как в этой школе открыт всего один класс в параллели.

Миссис Тернер рассказала, что каждый из четверых детей обладает собственным характером, но все они очень крепко связаны друг с другом. Она с нетерпением ждала, когда дети пойдут в школу, чтобы у нее появилось время на отдых. До этого момента, разумеется, вся её жизнь состояла из забот о четверых детях.