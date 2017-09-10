Этой 32-летней матери осталось жить совсем недолго… Кто бы мог подумать, что такое возможно

Бекки Барлетта из Саффолка поставили диагноз "лобно-височная деменция" год назад, когда ей был 31 год. Поскольку болезнь сильно прогрессирует, родственники рассказали изданию Daily Mail, что болезнь изменила состояние женщины, и ее личность находится за пределами признания. Прошло всего лишь 12 месяцев с момента установления диагноза, и Бекки переехала в дом рядом с родителями, поскольку нуждается в круглосуточном уходе.

По словам её сестры, 30-летней Софи, врачи были сильно удивлены, что столь молодая женщина стала жертвой деменции, или, иначе говоря, старческого слабоумия. Медики говорят о том, что ей осталось жить не больше 10 лет.

"Я всегда чуточку завидовала своей сестре, ведь ее все любили, она была такая красивая, веселая и активная. До недавних пор..."

Сейчас Бекки живёт со своим мужем и двумя детьми в доме по соседству с родительским, поскольку помощь может понадобиться в любой момент. Такой диагноз не редкий гость в их семье. В возрасте 50 лет от этой болезни умер ее дядя, а в 40 лет она унесла жизнь двоюродной сестры мамы Бекки.

Первые симптомы деменции появились у Бекки за несколько месяцев до её свадьбы. Тогда её коллеги обратили внимание, что порой Бекки ведет себя неуместно, но она отказывалась пройти медицинское обследование. Семья молилась, чтобы симптомы не ухудшились из-за стресса, связанного с приготовлениями к свадьбе, поэтому Софи уговорила Бекки посетить врача.

Анализы подтвердили наличие деменции, но медики так и не смогли обнаружить ген, обусловливающий это состояние у неё и членов ее семьи. Сейчас семья борется за подавление симптомов, но времени остаётся все меньше и меньше. Врачи говорят о том, что чем моложе человек с деменцией, тем сильнее развивается болезнь. На данный момент Софи собирает средства в благотворительный фонд по исследованию и борьбе с деменцией.