История из первых уст: я узнала, что выхожу замуж, лишь за день до свадьбы своей мечты

Но ей и в голову не могло прийти, что свадьба состоится уже на следующий день.

В интервью изданию Metro Мишель рассказала, что ее бойфренд Скотт никогда не отличался особой романтичностью. Поэтому, когда он пригласил её на Санторини, Мишель подумала, что любимый хочет отвлечь её от грустных мыслей — ровно год назад умерла её мама. Женщину несколько удивило обилие родственников, которые полетели отдыхать вместе с ними, но она не придала этому особого значения.

Влюбленные прогулялись по винограднику на Санторини, а когда пришло время возвращаться домой, Скотт опустился на одно колено и сделал Мишель предложение. Женщина сразу согласилась, и тогда жених сказал ей: "Кстати, свадьба завтра".

За несколько месяцев до этого друг Скотта попросил Мишель примерить несколько свадебных нарядов и выбрать лучший из них. Он рассказал, что открывает собственный бутик и нуждается в модели. Женщина уверяет, что до последнего не догадывалась о причинах происходящего. Скотт же утверждает, что не хотел лишний раз беспокоить возлюбленную, которая тяжело переживала смерть матери. В результате Мишель и Скотт сыграли идеальную свадьбу на острове, при этом невеста надела платье своей мечты.

"Я знал, что смогу это сделать. Конечно, мне потребовалась помощь, но этот день был прекрасен. Иногда мне казалось, что она обо всём догадается, но, к счастью, этого не случилось", - рассказывает Скотт.