Ученые из США: кофе заставляет вас толстеть

Существует устоявшийся миф, что кофе подавляет аппетит и позволяет быстрее сбросить лишний вес. Ученые из Корнеллского университета решили его опровергнуть и разделили 107 испытуемых на две группы. Одной группе давали сладкий кофе с 200 миллиграммами кофеина, а другой — такой же сладкий кофе без кофеина. После этого участников исследования спросили, достаточно ли сахара было в их напитке.

Panther Media/Scanpix

Многие участники из первой группы сообщили, что их кофе был недостаточно сладким, тогда как испытуемые из второй группы были удовлетворены сладостью напитка. Ученые сделали вывод, что кофеин снижает чувствительность рецепторов к сахару и меняет вкус еды. В результате любители кофе едят больше сладостей и быстрее набирают вес. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Food Science.

"Если вы едите пищу непосредственно после кофе или других напитков с кофеином, вы, скорее всего, будете воспринимать вкус пищи иначе"