Врачи не заметили 12-килограммовую кисту в животе у 22-летней девушки

Как оказалось, все это время внутри нее росла киста, которая сейчас весит почти 12 килограммов.

В прошлом месяце 22-летняя Лиа Стаффорд пошла к врачу с жалобой на боль в желудке, но в больнице ей сказали, что беспокоиться не о чем, и отправили её домой. The Sun сообщает, что такой ответ девушку не устроил, и она пошла в другую больницу, где ей сделали УЗИ и обнаружили кисту размером с арбуз. Медики слили из тела девушки десять с половиной литров жидкости и сказали, что киста нажимает на яичники и мочевой пузырь, что ставит её жизнь под угрозу.

Лиа пришла в ярость и устроила врачам из первой больницы скандал из-за того, что они не обнаружили столь массивную кисту. Теперь девушке, возможно, придётся удалить один яичник, чтобы продлить жизнь. Чтобы хоть как-то компенсировать полученный ущерб из-за врачебной халатности, Лиа подала на Честерфилдский королевский госпиталь в суд. Руководство госпиталя отказалось от комментариев до тех пор, пока не будет осуществлена подробная проверка.