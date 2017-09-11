Врач-акушер: я впервые увидел ребенка, который родился сразу с семью зубами

Маленький Праян Шарма родился с семью полностью выросшими зубами на нижней десне. Но родители узнали об этом только на десятый день жизни мальчика, который всё это время находился в отделении интенсивной терапии. Дело в том, что врачи нашли у новорождённого инфекцию, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

"Когда жена наконец-то смогла кормить ребенка грудью, то заметила, что у него было что-то во рту. Мы были шокированы! Сразу семь зубов!", - сказал отец малыша.

По словам врачей, в западной Индии это первый подобный случай, когда ребенок родился сразу с семью зубами. Но так как они расшатывались, то было принято решение удалить зубы, чтобы ребёнок их не проглотил или не подавился ими. Операция проводилась под местной анестезией в два захода.

По данным Национального института здоровья детей, случаи новорожденных с выросшими зубами встречаются с вероятностью 1 к 3000. Возможной причиной помимо генетических заболеваний может быть недоедание во время беременности. В любом случае зубы должны быть извлечены, чтобы они не смогли навредить ребенку.