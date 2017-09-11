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Будь внимательна: вот какие продукты нельзя есть перед свиданием

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Шоколад. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Специалисты составили список из десяти продуктов, которые запрещено есть перед свиданием. Они сильно притупляют либидо и вгоняют вас в сон.

Наше либидо зависит от многих факторов, в том числе здоровья, уровня стресса, усталости, тревог и волнений, – объясняет “Комсомольской правде” диетолог Элоиз Боскис. – Так же и продукты, которые мы употребляем, могут как улучшить, так и испортить любовное настроение. Например, фрукты-овощи всегда наполняют нас энергией и располагают к страстным свиданиям, а молочные продукты – наоборот!

Список продуктов, которые лучше не есть выглядит так.

  • Фасоль
  • Шоколад
  • Лакрица
  • Сыр
  • Картошка фри
  • Мята
  • Красное мясо
  • Хот-доги
  • Энергетики
  • Брокколи

Фасоль и брокколи провоцируют метеоризим и заставляют пищеварительную систему активно работать, тут уже не до свиданий.  А вот шоколад есть не стоит из-за гормона счастья, который он выделяет. Слишком сильно он успокаивает и расслабляет, никакой бури эмоций и страсти не выйдет. С мятой та же история: станете излишне и спокойным, и будет вам не до любви и романтики.  Лакрица снижает уровень тестостерона, поэтому лучше ее избегать.

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