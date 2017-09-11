Будь внимательна: вот какие продукты нельзя есть перед свиданием

Наше либидо зависит от многих факторов, в том числе здоровья, уровня стресса, усталости, тревог и волнений, – объясняет “Комсомольской правде” диетолог Элоиз Боскис. – Так же и продукты, которые мы употребляем, могут как улучшить, так и испортить любовное настроение. Например, фрукты-овощи всегда наполняют нас энергией и располагают к страстным свиданиям, а молочные продукты – наоборот!

Список продуктов, которые лучше не есть выглядит так.

Фасоль

Шоколад

Лакрица

Сыр

Картошка фри

Мята

Красное мясо

Хот-доги

Энергетики

Брокколи

Фасоль и брокколи провоцируют метеоризим и заставляют пищеварительную систему активно работать, тут уже не до свиданий. А вот шоколад есть не стоит из-за гормона счастья, который он выделяет. Слишком сильно он успокаивает и расслабляет, никакой бури эмоций и страсти не выйдет. С мятой та же история: станете излишне и спокойным, и будет вам не до любви и романтики. Лакрица снижает уровень тестостерона, поэтому лучше ее избегать.