Немецкие врачи назвали убийственные для сердца продукты

О выводах специалистов, представляющих кафедру кардиологии Мюнхенского университета, пишет «ВладТайм». Их исследование показало, что здоровью миокарда вредят абсолютно все продукты, в которых присутствуют маргарин и модифицированные жиры, передает Medikforum.

Ученые выделили торты с кремом и сдобное печенье – их употребление надо снизить до минимума. Кроме того, к опасным для сердца продуктам они причислили сырокопченую и копченую колбасу, шипучие вина и шампанское, пиво, а также черную и красную икру.

В отношении пива кардиологи уточнили: если мужчины дорожат состоянием сердца, им не нужно выпивать больше 0,5 литра в день, для женщин этот порог еще ниже - 0,33 литра.

Исследователи отметили, что у современных людей стиль питания по степени угрозы здоровью сердца не уступает стрессам.