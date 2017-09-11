Пять вещей, которые делают тебя сексуальной в глазах мужчины

Итак, существует несколько вещей, которые делают тебя особо сексуальной для мужчины.

Когда ты решительна

Неважно в сексе, отношениях или по жизни — мужчин всегда возбуждает женская решительность. Так как именно эта черта показывает твою уверенность в себе и ощущение себя полноценной личностью. И это заводит мужской пол.

Когда ты прикасаешься к нему

Прикосновение — это очень интимное действие, особенно в начале отношений. Дотрагиваясь нежно или страстно до партнера — ты показываешь ему, что он тебе важен, что ты его хочешь или чувствуешь себя с ним защищенной, а это ощущение для мужчины очень важно.

Когда ты носишь его одежду

Когда ты надеваешь его рубашку или футболку, которые, конечно же, велики для тебя, но при этом соблазнительно прикрывают твои обнаженные бедра — это очень привлекает мужчину. Помимо сексуального возбуждения, он видит тебя в большой одежде, как маленькую девочку, которую хочется защищать. Разве это не мило.

Когда ты инициируешь секс

Безумно сексуальным для мужчины является твое неприкрытое желание к нему. В мужской психологии это даже граничит с признанием в любви. Так что попробуй как-нибудь сыграть доминирующую роль.

Когда ты ценишь то, что он для тебя делает

Каждому человеку важно и нужно быть оцененным по достоинству. Так и с твоим мужчиной, когда ты искренне благодаришь его за чашечку кофе в постель, букет цветов или внезапную уборку в квартире — это не просто его радует, это поднимает его значимость в твоих глазах и, представь себе, возбуждает его.