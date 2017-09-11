Что принц Джордж ест в школе: меню меняют каждые три недели

Напомним, что на прошлой неделе принц Уильям отвел принца Джорджа в школу, один, так как Кейт Миддлтон страдает от токсикоза (герцогиня ждет третьего ребенка). О том, как принц Джордж провел первый день в учебном заведении, рассказывал принц Уильям. А теперь появились интересные подробности о том, чем питается малыш в школе, пишет Hochu.ua.

Принц Джордж пошел в школу Thomas's Battersea в Лондоне, так как Кейт Миддлтон и принц Уильям хотят, чтобы их сын учился в обычной школе среди обычных детей. Родители Джорджа даже попросили преподавателей не делать никаких исключений для юного школьника. Но вряд ли там учатся самые простые детки, так как плата в этой частной школе составляет 23 тысячи долларов в год. Поэтому и условия для школьников здесь соответствующее. К примеру, стало известно меню школы, которое меняется каждые три недели.

В меню принца Джорджа блюда как в лучших ресторанах. Так, сейчас ученикам предлагается ягненок со свежими травами, филе лосося, треска в соусе, пироги с индейкой и ветчиной, картофельный карри, брускетты с томатами и авокадо, абрикосовые тарталетки, банановый молочный коктейль, торт с заварным кремом, клубникой и тропическими фруктами. Чтобы блюда не приедались, позиции будут меняться каждые три недели.

Так что голодным малыш точно не останется. А мы напомним, что западная пресса говорила о том, что Кейт Миддлтон мечтает о домашних родах.