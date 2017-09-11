Галерея: на Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Victoria Beckham весна-лето 2018

В этом году звездных моделей вроде Беллы Хадид, Кендалл Дженнер и Кайи Гербер на подиуме Виктории не оказалось – впрочем, сам показ от этого не пострадал. Смотрите галерею!

Как водится, поддержать Викторию пришел ее муж Дэвид. Кроме них в первом ряду показа был замечен и новоиспеченный главред британского Vogue Эдвард Эннинфул.